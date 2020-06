ufficiale Reims, termina l'avventura di Spinelli: "Anche le storie più bella hanno una fine"

Con un lungo post sul proprio profilo social il difensore Giorga Spinelli, classe ‘94, ha annunciato il proprio addio allo Stade de Reims dopo tre stagioni in cui ha indossato la fascia da capitano conquistando la promozione in massima serie e la salvezza in questa stagione.

“Anche le storie più belle hanno una fine...

Per 3 stagioni ho avuto l’onore e l’onere di essere il capitano e indossare la maglia dello Stade de Reims.

È stata un’avventura unica che mi porterò nel cuore per tutta la vita, la mia prima esperienza lontano da casa mi ha fatto crescere tanto come calciatrice ma soprattutto come donna, è stata dura ma allo stesso tempo affascinante.... perché se a volte mi mancavano mamma e papà sapevo che il week-end sarei scesa in campo anche per loro, perché certi palcoscenici è soprattutto grazie a loro che gli ho vissuti... ai loro sacrifici... Mi sono tolta tante soddisfazioni in questi 3 anni...la fascia da capitano solamente qualche mese dopo il mio arrivo, la vittoria del campionato e per finire la grande opportunità di giocare nell’élite del calcio femminile francese!

Tanti ricordi mi tornano in mente, i miei primi discorsi in francese con il mio super accento, gli sguardi e le risate delle mie compagne perché mi inventavo le parole...

rimarranno sicuramente dei momenti indimenticabili così come il giorno della promozione nella massima serie e la serata della premiazione in quello stadio soldout!

LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI!!!

Ora è arrivato il momento di tornare in Italia e iniziare una nuova avventura.

Mi avete dato tanto tutte e tutti in questi anni in terra francese...un enorme grazie va alla società e allo staff dell’allenatrice Amandine Miquel per la fiducia datami durante la mia permanenza nel club, grazie ai tifosi che ci hanno sempre seguito e incoraggiato, grazie a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte... indispensabili per arrivare al successo, allo staff medico che mi ha rimesso in piedi più di una volta e per finire GRAZIE alle MIE COMPAGNE DI SQUADRA perché senza di loro quest’avventura non avrebbe avuto lo stesso sapore! Non ho conosciuto solo delle semplici compagne e dei semplici colleghi ma delle persone vere... siete stata la vittoria più importante di questa magnifica avventura!

Vi voglio bene e resterete per sempre nel mio cuore....anche da lontano sarò la vostra prima tifosa”.