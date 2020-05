ufficiale Roma femminile, Bonfantini rinnova fino al 2022: "Ora voglio vincere qui"

La Roma femminile attraverso un post sul proprio profilo Twitter ufficiale ha annunciato il rinnovo dell'attaccante Agnese Bonfantini, classe '99, fino al 2022. “Ciao tifosi della Roma, sono qui per dirvi che sono molto felice di aver rinnovato. Roma è casa mia e qui sono migliorata diventando la calciatrice che sono oggi. Non vedo l'ora di tornare a giocare al Tre Fontane. - ha commentato la calciatrice sui canali ufficiali del club - Indossare questa maglia mi ha dato l'opportunità di far parte di un gruppo straordinario, che ha fame di vittorie e tanta voglia di crescere. Qui a Roma ho conosciuto l'abbraccio incredibile del pubblico del Tre Fontane. È qui che voglio rimanere per vincere".