UFFICIALE: Roma femminile, fatta per Tecla Pettenuzzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda ufficialità giornaliera per la Roma femminile. Il club capitolino ha comunicato il tesseramento di Tecla Pettenuzzo, la scorsa stagione al Sassuolo in prestito dal Padova: "Sta per iniziare una nuova stagione da vivere tutti insieme. Ci vediamo presto al Tre Fontane. Non vedo l'ora di indossare la maglia della Roma!".