ufficiale San Marino Academy, rinforzo offensivo: arriva Labate

Attraverso una nota ufficiale, la San Marino Academy, fresca di promozione in Serie A, annuncia il secondo rinforzo per la stagione ventura: è Camilla Labate, esterno lo scorso anno in forza al Sassuolo Femminile ed ex Res Roma.

La classe '99 è attualmente anche nel giro della Nazionale U23.