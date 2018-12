UFFICIALE: Sassuolo F., scambio Martinovic-Cambiaghi col Mozzanica

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il Sassuolo femminile e l’Atalanta Mozzanica hanno ufficializzato uno scambio di calciatrici: alle neroverdi arriva, in prestito, l’attaccante classe ‘96 Michela Cambiaghi, mentre in neroazzurro arriva a titolo definitivo la punta classe ‘93 Melania Martinovic.

"Sono felice di essere una giocatrice dell'Atalanta Mozzanica. La società bergamasca mi ha cercato con insistenza in un momento forse non ottimale della mia carriera e voglio ripagare questa fiducia nei miei confronti da parte del mister e della dirigenza. - le prime parole da nerazzurra di Martinovic sul sito del club - Arrivo in una squadra che sta crescendo partita dopo partita e che ha fatto importanti acquisti nelle ultime settimane. L'obbiettivo è quello di continuare a crescere, partendo già dalla prossima sfida col Milan. L'arrivo di una giocatrice come Patrizia Caccamo è per me importante, da una del suo calibro posso imparare tanto e spero di trovare presto la migliore sintonia con lei e con tutta le mie nuove compagne."