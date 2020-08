ufficiale Sassuolo Femminile, per la difesa arriva la svedese Sophie Brundin

vedi letture

Volto nuovo in difesa per il Sassuolo Femminile. Il club neroverde con una nota ha comunicato l'arrivo della calciatrice svedese classe ’97 Sophie Brundin che in passato ha giocato per l’Elitettan (seconda divisione svedese) e per l’Embry-Riddle University in Florida.