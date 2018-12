Fonte: www.upctavagnacco.com

Chiara Pasqualini è una nuova calciatrice del Tavagnacco. L'attaccante classe 1994, dopo essersi svincolata dal Pink Bari, ha scelto la squadra friulana per il proseguo della stagione. Trentina di nascita, nella sua carriera Pasqualini ha vestito le maglie di Trento, Südtirol, Unterland Damen e Pink Bari. E lei l'ultimo acquisto di questa fase invernale del mercato fatto dal direttore sportivo Vincenzo Zangrando.

Pasqualini potrebbe già essere impiegata sabato per la trasferta di Firenze contro la Florentia. "Fa piacere essere arrivata in Friuli, ho grande voglia di fare bene e di dimostrare il mio valore. Ho visto come gioca il Tavagnacco e mi piace molto il fatto che gli esterni mettano un sacco di palle in mezzo. Per me questo è un buon punto di partenza".

Con il Tavagnacco indosserà la maglia numero 26. Benvenuta e in bocca al lupo per il proseguo del campionato!