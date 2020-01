Il difensore Chiara Cecotti attraverso il proprio profilo social ha salutato il Tavagnacco, si trasferirà in Svizzera al Lugano, ringraziando il club: “Anche le storie più belle prima o poi finiscono. Ci sarebbero milioni di cose da dire, ringrazio tutte le mie compagne e gli allenatori che ho avuto in questi lunghi anni a Tavagnacco. Se ho raggiunto i sogni che tutte le bimbe hanno quando iniziano a giocare a calcio è grazie a voi e alla mia famiglia che ad ora continua sempre a sostenermi e che tutti i giorni continua a voler vedermi felice. - si legge ancora - Sono caduta tantissime volte in questi anni, trovando sempre la forza di rialzarmi. Sono migliorata tanto ma per continuare a farlo bisogna prendere delle decisioni che non si ha mai avuto il coraggio di prendere prima. Ringrazio il Tavagnacco per i migliori anni della mia vita, fino ad ora”.