Il Tavagnacco ha annunciato l’arrivo dalla Fiorentina dell’attaccante Sofia Kongouli, classe ‘91. La nazionale greca (34 presenze e 4 reti) è il primo acquisto in vista della prossima stagione da parte del club friulano.

“Sono qui per dare il mio contributo – le prime parole della calciatrice al sito ufficiale del club – ho scelto subito il Tavagnacco per la sua storia e perché ho voglia di essere una pedina importante in attacco”.