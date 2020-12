Un 2020 da imbattibile. La Juventus Women chiude l'anno senza sconfitte in Serie A

La Juventus Women si conferma la squadra più forte in Italia. A dirlo non è solo il titolo di campione d'inverno appena conquistato grazie alla decima vittoria in dieci gare di campionato, ma anche i numeri del 2020. La squadra di Rita Guarino nelle 16 gare giocate in Serie A nell'anno solare 2020 non ha mai subito sconfitte: 15 vittorie e un solo pareggio, quello dello scorso anno contro la Florentia San Gimignano al Santa Lucia.