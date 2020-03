Un anno fa cambiò la percezione del calcio femminile in Italia: "Sold out all'Allianz Stadium"

vedi letture

Il 23 marzo dell’anno scorso, alla vigilia del match, la comunicazione ufficiale del club: “sold out all’Allianz Stadium in occasione del match di Serie A tra Juventus Women e Fiorentina”. Fu lo spartiacque tra il prima e del dopo: quaranta mila sugli spalti per una partita di calcio femminile in Italia non c’erano mai stati.

Di queste ore il post di coach Rita Guarino, con gli highlights delle reti bianconere fino alla sospensione del campionato: “Torneremo presto e saremo ancora più motivate – scrive -. Ci emozioneremo a gli abbracci saranno più intensi. Guarderemo avanti con coraggio e custodiremo le lacrime versate”. Dunque la raccomandazione in questa momento di emergenza Coronavirus: “Restate a casa e andrà tutto bene”.