USA, calcio femminile riparte, ma con una formula totalmente nuova: NWSL Challenge Cup

Anche gli Stati Uniti hanno deciso di far ripartire il calcio femminile dopo lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, ma con una formula totalmente diversa: la NWSL Challenge Cup. Si tratta di un torneo che prenderà il via il 27 giugno e si concluderà il 26 luglio che verrà giocato nello stato delle Utah e vedrà impegnate le 9 squadre della massima divisione in 25 partite totali. Le squadre saranno divise in tre gironi e saranno impegnate in gare di andata e ritorno con le prime due che passeranno il turno e la terza che verrà eliminata. Lo step successivo sarà quello di gare a eliminazione diretta fino alla finalissima che si giocherà al Rio Tinto Stadium di Sandy (casa del Real Salt Lake e delle Utah Royals). Si giocherà a porte chiuse, con le gare visibili su CBS e Twich, seguendo il protocollo sanitario scritto dalla task force della NWSL, formata da un medico di ciascuna delle nove squadre.