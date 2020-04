USA femminile, la Federcalcio fa marcia indietro sulla discriminazione di genere

La US Soccer, la Federcalcio degli Stati Uniti, sembra aver deciso di aver cambiato la propria posizione in merito alla diatriba con le calciatrici della Nazionale che da tempo la accusano di discriminazione di genere. Come riporta ESPN infatti gli avvocati della Federazione hanno infatti ritirato le argomentazioni secondo le quali le competenze della squadra femminile sarebbero inferiore a quelle della Nazionale maschile. In questo modo è stata cancellata la linea dell'ex presidente Carlos Sordeiro a circa un mese dalla discussione della causa intentata dalle calciatrici che sarà discussa il prossimo 5 maggio, Coronavirus permettendo.

“Credo che un processo non sia auspicabile da nessuna delle due parti – ha spiegato ai media americani la neo presidentessa della US Soccer Cindy Parlow Cone - E spero che sia possibile raggiungere un'intesa prima che il caso arrivi davanti a un giudice. Dobbiamo trovare un punto d'incontro”.