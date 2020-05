USA femminile, Levinson sull'equal pay: "Le argomentazioni di Klausner sono discriminatorie"

Dopo la decisione del giudice del distretto centrale della California, R. Gary Klausner, di bocciare le richieste di parità salariale da parte della Nazionale femminile degli Stati Uniti, le calciatrici sono pronte a fare ricorso per segnare il gol del pari e portare avanti la propria battaglia. La portavoce della USWNT Molly Levinson nei giorni scorsi ha parlato così attraverso i propri canali social dell'importanza di questa battaglia: “Equal pay significa pagare le calciatrici per una vittoria la stessa cifra che viene versata agli uomini quando vincono. Se in questo momento le donne guadagnano quasi quanto i colleghi uomini è solo perché vincono più del doppio delle loro gare e questo non è equal pay. - continua Levinson – Anche l'argomentazione che il congedo di maternità sia un sostituto del pagamento non è una motivazione valida, né equa, né uguale. Come quella secondo cui le donne hanno rinunciato alla parità accettando un accordo di contrattazione collettiva. Tutto ciò resta discriminatorio”.