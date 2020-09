USA, sabato parte la stagione di NWSL. Fra gironi geografici e dirette su Twitch

L’edizione autunnale della National Women’s Soccer League, il massimo campionato femminile statunitense, sarà visibile su Twitch, piattaforma di streaming molto in voga fra i giovanissimi e i videogiocatori. Lo ha annunciato Lisa Baird, commissioner della NWSL, in conferenza stampa: “La Challenge Cup di questa estate ha mostrato il nostro campionato a un pubblico internazionale che finora non era stato coinvolto. Abbiamo superato ogni riferimento e notato che molti spettatori si affidavano alla piattaforma Twitch per vedere le partite e vorrei ringraziarla per il loro continuo investimento nel nostro campionato per incoraggiare sempre più sportivi ad appassionarsi al nostro campionato”. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai tifosi di calcio di tutto il mondo sulla nostra piattaforma per vedere le loro giocatrici e i loro giocatori preferiti in azione. - ha dichiarato Jane Weedon, Head of New Verticals di Twitch – Questa piattaforma è progettata per consentire alle persone di condividere esperienze e sarà il luogo in cui tutti i fan del calcio potranno connettersi fra di loro mentre guardano le proprie squadre durante questo campionato autunnale della NWSL”.

Il campionato, che prenderà il via sabato, sarà suddiviso in tre aree geografiche per limitare gli spostamenti delle squadre vista la persistenza della pandemia coronavirus. Ogni squadra giocherà quattro gare prima di accedere alla fase finale. Questi i gironi in cui sono suddivise le nove squadre partecipanti:

West

OL Reign

Portland Thorns FC

Utah Royals FC

Northeast

Chicago Red Stars

Sky Blue FC

Washington Spirit

South

North Carolina Courage

Orlando Pride

Houston Dash