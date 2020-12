Uva: "L'Italia dovrebbe puntare a organizzare la Coppa del Mondo femminile del 2027"

vedi letture

Il direttore del dipartimento calcio e responsabilità sociale della UEFA Michele Uva nel corso di un evento organizzato da Fare Cultura ha parlato della situazione del calcio femminile spiegando che l'Italia dovrebbe candidarsi a ospitare il Mondiale del 2027: “Il Mondiale francese è stato un bellissimo spot per il calcio femminile, a maggior ragione in Italia dove non si era mai raggiunto un successo simile. Il prossimo europeo in Inghilterra, probabilmente il paese che sta investendo di più in questo movimento, sarà straordinario a mio avviso. Penso che l'Italia dovrebbe puntare a organizzare il Mondiale del 2027, ci sono sia le potenzialità sia le possibilità e portare un evento simile nel nostro paese sarebbe un grandissimo progetto di rilancio per l'Italia. - continua Uva come riporta L Football – Come UEFA crediamo che servano investimenti per il calcio femminile e abbiamo introdotto le licenze per forzare le squadre maschili ad avere anche un settore femminile più tutelato. Ci sono delle nazioni come l’Inghilterra o la Spagna che stanno crescendo molto, l’Europa sta crescendo molto in generale, basti pensare che un talento della nostra Serie A arriva da Malta (Haley Bugeja ndr) e gioca nel Sassuolo. Quello che mi dispiace è che dopo il Mondiale in Francia mi sarei aspettato una crescita delle tesserate nel calcio femminile in Italia molto più elevato. Purtroppo così non è stato anche a causa del Covid”.