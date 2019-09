UWCL, alla Juve non riesce l’impresa ed è fuori. Il Barça si impone per 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serviva un’impresa alla Juventus Women per ribaltare il risultato dell’andata (0-2), eliminare le vice campionesse d’Europa in carica e passare il turno di Women’s Champions League. Ma così non è stato. Allo stadio Johan Cruyff di Barcellona infatti le catalane si sono imposte per 2-1 chiudendo virtualmente la gara già nel primo tempo. Per le bianconere si tratta della seconda eliminazione di fila al primo turno della competizione continentale.

Doppio svantaggio - Dopo un buon inizio, con Sara Gama pericolosa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infatti la Juventus è affondata sotto i colpi delle avversarie che al 32° passavano in vantaggio grazie a un colpo di testa di Alexia Putellas, che stacca sola fra Sembrant e Pedersen, su cross di Marta Torrejon dalla sinistra. Sette minuti dopo invece è Van der Gragt (già in gol contro Giuliani ai Mondiali in Olanda-Italia) a incornare su corner il pallone e spedirlo in fondo al sacco nonostante il tentativo di rinvio, non riuscito, di Cristiana Girelli (a cui sarà quasi certamente assegnato l’autogol).

Staskova rende meno amara la sconfitta - Nella ripresa parte meglio il Barcellona che prova a chiuderla con Oshoala prima, palla fuori di poco, e Mariona poi, Giuliani respinge d’istinto, ma poi la gara vive momenti di stanca con le catalane che gestiscono e la Juventus che prova a pungere senza però troppa convinzione. Solo nel finale la gara si riaccende di nuovo con le bianconere che accorciano le distanze al 78°. Grande azione della Juve: Aluko si accentra e di tacco serve Boattin sulla corsa, cross immediato per la testa di Andrea Staskova, appena entrata per Girelli, e colpo di testa della ceca che finisce alle spalle di Panos. 81° Juventus a un passo dal pari con Aluko che al volo dal limite impegna Panos alla deviazione in corner.

Barcellona-Juventus 2-1 (4-1 aggregato) - 32° Alexia (B), 39° aut. Girelli (B) 78° Staskova (J)