UWCL, clamorosa eliminazione dell’Anderlecht. Il Glasgow City si salva ancora ai rigori

Nella giornata di oggi sono andate in scena le prime cinque gare dell’ultimo turno preliminare della Champions League Femminile che determinerà le dieci squadre che comporranno la griglia dei sedicesimi di finale dove entreranno in gioco le big fra cui Juventus e Fiorentina. Il risultato più eclatante è quello che arriva dal Belgio dove l’Anderlecht viene sconfitto in rimonta ed eliminato dallo sfavorito Benfica trascinato ds Nycole Raysla. Si salva ancora una volta ai rigori il Glasgow City che pareggia in Islanda contro il Valur e ha poi la meglio nei tiri dagli undici metri. Vittoria in rimonta per le polacche del Gornik Leczna sulle cipriote dell’Apollon. Tutto facile invece per il Subotica (7-0 in casa del NSA Sofia) e Pomurje che batte 4-1 il Ferencvaros grazie anche alla tripletta di Kaja Korosec. Questi i risultati della serata:

18 novembre

NSA Sofia (BUL) – Spartak Subotica (SRB) 0-7 (10° rig Slovic, 19° Filipovic, 42° Davis, 69° Ciric, 72°, 90° Matic, 74° Baka)

WFC Pomurje (SVN) - Ferencvaros (HUN) 4-1 (27° Kolbl, 37° rig, 73°, 80° Korosec; 53° rig Mosdoczi)

Valur (ISL) - Glasgow City (SCO) 1-1 (3-4 dcr) (80° Edvardsdottir; 51° Crichton)

Gornik Leczna (POL) - Apollon LFC (CIP) 2-1 (81° Kmczyk, 83° Zdunek; 3° rig Freda)

Anderlecht (BEL) - SL Benfica (POR) 1-2 (55° Tison; 62’, 78’ Nycole Raysla)

19 novembre

Gintra Universitetas (LTU) - Valerenga (NOR)

SFK 2000 Sarajevo (BIH) - WFC-2 Kharkiv (UKR)

Olimpia Cluj (ROM) - Lanchkhuti (GEO)

Vllaznia (ALB) - FC Minsk (BLR)

St. Polten (AUT) - CSKA Mosca (RUS)

