UWCL, da Torrejon a Martens: la corazzata Barça sfida la Juve Women

Peggio c’era solo il Lione. Il sorteggio di Nyon di questo pomeriggio non ha certamente sorriso alla Juventus Women che rischia di salutare anche quest’anno la Champions League al primo turno. Le bianconere infatti si troveranno di fronte un ostacolo – sulla carta – insormontabile come le vice-campionesse d’Europa del Barcellona. Una squadra che, assieme all’Atletico Madrid, forma l’ossatura della nazionale iberica (Sandra Panos fra i pali, Marta Torrejon in difesa, Vicky Losada, Alexia Putellas e Patri Guijarro in mezzo al campo e la neo arrivata Jennifer Hermoso in avanti) a cui ha aggiunto stelle di caratura mondiale quali l’olandese Lieke Martens, la danese Caroline Graham Hansen, la francese Kheira Hamraoui e la nigeriana Asisat Oshoala.

A fare da spauracchio ulteriore alle bianconere, specialmente coloro che hanno preso parte all’ultimo Mondiale, c’è poi la presenza di quella Stefanie van der Gragt che col suo gol chiuse il discorso qualificazione nei quarti di finale a favore dell’Olanda.

Una corazzata che ha intenzione di ripetere il cammino dello scorso anno e togliere al Lione il trono d’Europa che le francesi occupano da quattro anni di fila. Alla Juventus, che sicuramente il Barça avrebbe voluto evitare essendo la più forte con l’Arsenal del lotto delle non teste di serie, servirà quindi un’impresa per superare il turno sopratutto perché il Barcellona arriverà con una gara di campionato in più nelle gambe (La Liga inizierà l’8 settembre, mentre la Serie A il 14) e avrà la possibilità di giocare il ritorno in casa.