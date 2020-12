UWCL, Fiorentina femminile, Cincotta: "Slavia favorito, ma vogliamo fare qualcosa di importante"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato della sfida contro lo Slavia Praga in programma tra poche ore dove le viola dovranno vincere (o pareggiare con almeno tre gol) per passare il turno e accedere agli ottavi di Women’s Champions League: “Lo Slavia è favorito perché ha pareggiato al Franchi e perché è 7° nel ranking, ma noi non ci sentiamo secondi a nessuno. Le ragazze sono preparatissime, cariche e vogliono onorare la città facendo qualcosa di importante. Anche se stiamo attraversando un momento difficile la squadra sta bene, il temperamento e la voglia di fare prestazioni non è mai mancata e per questo sono ottimista. - continua Cincotta ai microfoni del sito della società – Lo Slavia è una squadra dalla grande fisicità , soprattutto nel gioco aereo, ma credo che all’andata la squadra abbia fatto bene, ma ora dobbiamo fare ancora di più per passare il turno. Il gruppo deve essere unito, chi non gioca deve essere connesso con chi va in campo perché siamo in 30 fra giocatrici, staff e collaboratori e scendiamo tutti in campo assieme”.