UWCL, i risultati dei sedicesimi di finale: le big non steccano. Fiorentina unica italiana in corsa

Si sono conclusi questa sera i sedicesimi di finale di Women’s Champions League (Valerenga-Brondby si giocherà a febbraio per decidere l’ultima squadra agli ottavi). Poche le sorprese in questa prima fase della competizione con le big che non falliscono anche se in alcuni casi soffrono più del dovuto, basti pensare al Lione contro la Juventus. Ribaltano i pronostici solo tre squadre: la Fiorentina contro lo Slavia Praga e lo Sparta Praga contro il Glasgow City e il St. Polten contro lo Zurigo.

Questi i risultati delle gare dei sedicesimi (in neretto le squadre che passano il turno):

Rosengard-Lanchkhuti (and 7-0) 10-0 (S. Troelsgaard, 14°, 49°, 57° Cankovic, 17°, 68° Anvegard, 30° Rytting Kaneryd, 32° Bennison, 48° Seger)

LSK Kvinner-Minsk (and 2-0) 0-1 (72° Skorynina)

BIIK Kazygurt-Kharkiv (and 1-2) 1-0 (35° Kulmagambetova)

Fortuna Hjorring-Pomurje (and 3-0) 3-2 (45° Snerle, 80° M. Carstens, 81° S. Andersen; 66° Hofman, 93° Kolbl)

Wolfsburg-Spartak Subotica (and 5-0)2-0 (66° Rolfo, 73° van de Sanden)

Lione-Juventus (and 3-2) 3-0 (21° Marozsan, 88° Malard, 90° Cayman)

Manchester City-Goteborg (and 2-1) 3-0 (37° Hemp, 65°, 68° Stanway)

Barcellona-PSV Eindhoven (and 4-1) 4-1 (3°, 61° Graham Hansen, 41°, 75° Martens; 90° Smits)

Atletico Madrid-Servette (and 4-2)5-0 (14° Santos, 45° aut. Soulard, 62° Tounkara, 72° Duggan, 93° Sampedro)

Slavia Praga-Fiorentina (and 2-2) 0-1 (95° Sabatino)

Paris Saint-Germain-Gornik Leczna (and 2-0) 6-1 (21° Nadim, 24° Huitema, 32°, 89° Paredes, 43° Katoto, 51° Diani; 62° Kamczyk)

Bayern Monaco-Ajax (and 3-1) 3-0 (1° Beerensteyn, 47° Schuller, 69° rig. Lohmann)

Glasgow City-Sparta Praga (and 1-2) 0-1 (7° Martinkova)

Chelsea-Benfica (and 5-0) 3-0 (28°, 90° England, 65° Kerr)

Zurigo-St. Polten (and 0-2) 0-1 (84° Makas)

Vålerenga-Brondby Rinviata a febbraio