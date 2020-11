UWCL, i risultati del 1° turno: goleade per Kharkiv, Anderlecht e Valerenga. Glasgow a fatica

vedi letture

Si sono concluse oggi le gare del primo turno di Champions League femminile. Gare che vedevano in campo le squadre delle Nazioni più in basso nel ranking UEFA in un sfida secca per accedere al secondo turno che darà poi il pass per i sedicesimi di finale dove entreranno in gioco le big, fra cui anche Juventus Women e Fiorentina Femminile. Questi i risultati delle gare (in neretto le squadre che passano il turno):

Martedì 3 novembre

Vllaznia* (ALB) -ALG Spor (TUR) 3-3 (7°, 70° Gjini, 120° Bajraktari; 53° Seyfatdinova, 73° Derya Arhan, 118° Civelek)

Sarajevo (BIH)-Ramat Hasharon (ISR) 4-0 (45§ Kapetanovic, 67° Kuc, 76° Milinkovic, 83° Jelcic)

Olimpia Cluj (ROU)-Birkirkara (MLT) 2-1 (56° aut. Y.Vella, 63° Ciolacu; 45° Sultana)

Ferencváros (HUN)-Racing FC Union Luxembourg (LUX) 6-1 (6° Ivanusa, 7°, 62° Vago, 42°, 45° Pusztai, 58° Cameron; 25° Machado)

Mercoledì 4 novembre

CSKA Mosca (RUS)-Flora Tallinn (EST) 2-0 (57° Smirnova, 79° Bespalikova)

Kharkiv (UKR)-Alashkert (ARM) 9-0 (6° Filenko, 38° rig., 46° Kalinina, 42° Malakhova, 50° rig. Tytova, 56° Andrukhiv, 78°, 81°, 87° Pantsulaya)

Gintra Universitetas (LIT)-Slovan Bratislava (SVK) 4-0 (66° Kass, 79° Carchio, 85° Mucherera, 90° rig. Corneil)

PAOK (GRE)-SL Benfica (POR) 1-3 (57° Vardali; 3° Kliemaschwsk Araujo, 44° Eyja Lacasse, 61° Amado)

FC Minsk (BLR)-Rīgas FS (LET) 3-0 (18° Kubichnaya, 58° rig. Shmatko, 80° rig. Akaba)

Pomurje (SVN)-Breznica Pljevlja (MNE) 3-0 (39°, 65° Kolbl, 80° Kajzba)

Okzhetpes (KAZ)-Lanchkhuti (GEO) 1-2 dts (5° Nurusheva; 62°, 95° Chkonia)

Apollon LFC (CYP)-Swansea City (WAL) 3-0 (5° Hardy, 44° rig. 56° Freda)

NSA Sofia (BUL)-Kamenica Sasa (MKD) 3-1 (17°, 45° Penkova, 44° aut. Georgieva; 35° Dimitrovska)

Valur (ISL)-HJK Helsinki (FIN) 3-0 (8° Jonsdottir, 20° Jensen, 36° rig. Edvardsdottir)

St. Pölten (AUT)-Mitrovica (KOS) 2-0 (26° Klein, 61° Eder)

Glasgow City *(SCO)-Peamount United (IRL) 0-0

Gornik Leczna (POL)-ZNK Split (CRO) 4-1 (32°, 71° Hmirova, 68° Karczewska, 78° Zdunek; 77° Medic)

Spartak Subotica (SRB)-Agarista ȘS Anenii Noi (MDA) 4-0 (32° Filipovic, 60°, 70°, 90° Slovic

Anderlecht (BEL)-Linfield (NIR) 8-0 (10°, 40° De Neve, 11°, 17° Wijnants, 31°, 66° De Caigny, 43°, 73° Wullaert)

Valerenga (NOR)-KÍ Klaksvík (FRO) 7-0 (24° rig. Jensen, 26°, 70° Nchout, 27° Thomsen, 79° Tomter, 81° Bott, 90° Nygard)

* Vittoria dopo i calci di rigore