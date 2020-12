UWCL, i risultati dell'andata dei 16esimi: Wolfsburg e Chelsea forza 5. Soffre il Manchester City

vedi letture

Si sono archiviate oggi le gare d'andata della Women's Champions League che hanno visto in campo anche la Juventus (sconfitta in casa dal Lione per 3-2) e la Fiorentina (pari interno contro lo Slavia Praga). Nelle altre gare tutto facile per il Rosengard che ne segna sette all'esordiente Lanchkhuti, mentre Wolfsburg e Chelsea ne fanno cinque rispettivamente a Spartak Subotica e Benfica. Vittoria di misura invece per il Manchester City contro il Goteborg. Il Barcellona ne segna quattro al PSV, così come cala il poker anche l'Atletico Madrid in casa del Servette. Il Bayern sbanca il campo dell'Ajax per 3-1. Questi i risultati dell'andata:

Lanchkhuti-Rosengard 0-7 (7° Cankovic, 18° Kaneryd, 19° Anvegard, 25° Troelsgaard, 28° Bennison, 33° Viggosdottir, 74° Seger)

FC Minsk-LSK Kvinner 0-2 (2° Haavi, 56° Vanhaevermaet)

Kharkiv-BIIK Kazygurt 2-1 (30° Filenko, 59° Andrukhiv; 50° Connell)

Pomurje-Fortuna Hjorring 0-3 (45°. 48° George; 59° rig. Holmgaard)

Spartak Subotica-Wolfsburg 0-5 (3°, 55° Jakabfi, 8° Oberdorf, 33°Janssen, 77° Rauch)

Sparta Praga-Glasgow City 2-1 (34° Martinkova, 41° Dlaskova; 51° Wojcik)

Juventus-Lione 2-3 (16° Hurtig, 38° aut. Buchanan; 30° rig. Renard, 68° Malard, 88° Kumagai)

Göteborg-Manchester City 1-2 (2° Risa; 41° Stanway, 76° Mewis)

Benfica-Chelsea 0-5 (2°, 33° Kirby, 29° Bright, 45° Harder, 54° England)

PSV Eindhoven-Barcellona 1-4 (89° Smits; 4° Hermoso, 45° aut. Van den Berg, 66° Oshoala, 75° Martens)

St. Polten-Zurigo 2-0 (71° Enzinger, 75° Zver)

Servette-Atletico Madrid 2-4 (18° Serrano, 32° rig. Lagonia; 21° aut. Soulard, 47° Ludmilla, 55° Castellanos, 90° Laurent)

Fiorentina-Slavia Praga 2-2 (4° Quinn, 79° Sabatino; 40° Persson, 69° Divisova)

Gornik Leczna-Paris Saint-Germain 0-2 (16° Huitema, 25° Baltimore)

Vålerenga-Brondby Rinviata

Ajax-Bayern Monaco 1-3 (79° Van de Velde; 57° aut. De Sanders, 69° Lohmann, 86° Laudehr)