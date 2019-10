UWCL, il Barcellona prenota i quarti di finale: 5-0 al Minsk

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude con un netto 5-0 del Barcellona sul Minsk l’andata degli ottavi di finale della Women’s Champions League. Alle catalane basta meno di mezzora per regolare le bielorusse: al 6° è Oshoala a sbloccare la sfida, ma è fra il 20° e il 30° che il Barça chiude i conti: gol di Torrejon e doppietta di Bonmati per il 4-0 con cui si chiude un primo tempo in cui Caldentey sbaglia anche in calcio di rigore. Nella ripresa è Hermoso a cinque dalla fine a fissare sul 5-0 il risultato. Questi risultati e marcatrici del turno:

Biik-Kazygurt-Bayern Monaco 0-5 ( 23° Damnjanovic, 28° rig., 38° Magull, 73° Gielnik, 80° Rosler)

Wolfsburg-Twente 6-0 (24°, 37° Jakabfi, 60°, 89° Bloodworth, 71° Harder, 78° Rolfo)

Brondby-Glasgow City 0-2 (1° Kerr, 60° aut. Abel)

Slavia Praga-Arsenal 2-5 (71° Svitkova, 88° Persson; 24°, 26°, 39°, 52° Miedema, 58° rig. Little)

Fortuna Hjorring-Lione 0-4 (17° rig., 54° Hegerberg, 29°, 41° Le Sommer)

Breidablik-Paris Saint-Germain 0-4 (10° Saevik, 18° Formiga, 29° Katoto. 90+2° Dudek)

Manchester City-Atletico Madrid 1-1 (13° Beckie, 81° Corral)

Barcellona-Minsk 5-0 (6° Oshoala, 20° Torrejon, 22°, 26° Bonmati, 85° Hermoso)