UWCL, il calendario dei sedicesimi. Juve in campo 9 e 15 dicembre. Fiorentina 10 e 16 dicembre

La UEFA ha comunicato il calendario dei sedicesimi di finale della Champions League femminile dove entreranno in gioco anche le italiane Juventus e Fiorentina. Le bianconere giocheranno in casa, all'Allianz Stadium, mercoledì 9 dicembre alle ore 15:00, mentre il ritorno in casa delle campionesse in carica del Lione è previsto per martedì 15 alle 19:00. La Fiorentina invece giocherà in casa, al Franchi, giovedì 10 con fischio d'inizio alle ore 14:00, mentre il ritorno a Praga in casa dello Slavia è previsto per mercoledì 16 sempre con fischio d'inizio alle 14:00.

Questo il calendario completo delle gare d'andata e ritorno:

Andata

Mercoledì 9 gennaio

Lanchkhuti (GEO)-Rosengård (SWE) 11:00

FC Minsk (BLR)-LSK Kvinner (NOR) 12:00

Kharkiv (UKR)-BIIK Kazygurt (KAZ) 12:00

Pomurje (SVN)-Fortuna Hjorring (DEN) 13:00

Spartak Subotica (SRB)-Wolfsburg (GER) 15:00

Sparta Praga (CZE)-Glasgow City (SCO) 15:00

Juventus (ITA)-Lione (FRA) 15:00

Göteborg (SWE)-Manchester City (ENG) 16:00

Benfica (POR)-Chelsea (ENG) 16:00

PSV Eindhoven (NED-Barcellona (ESP) 16:30

St. Polten (AUT)-Zurigo (SUI) 17:00

Servette (SUI)-Atletico Madrid (ESP) 18:00

Giovedì 10 dicembre

Fiorentina (ITA-Slavia Praga (CZE) 14:00

Gornik Leczna (POL)-Paris Saint-Germain (FRA) 17:00

Vålerenga (NOR)-Brondby (DEN) 18:00

Ajax (NED)-Bayern Monaco (GER) 18:00

Ritorno

Martedì 15 dicembre

Lione (FRA)-Juventus (ITA) 19:00

Atletico Madrid (SPA)-Servette (SUI) 20:30

Mercoledì 16 dicembre

BIIK Kazygurt (KAZ)-Kharkiv (UKR) 07:00

Slavia Praga (CZE)-Fiorentina (ITA) 14:00

Paris Saint-Germain (FRA)- Gornik Leczna (POL) 15:00

Manchester City (ENG)-Goteborg (SWE) 16:00

Barcellona (SPA)-PSV Eindhoven (NED) 17:00

Bayern Monaco (GER)-Ajax (NED) 18:00

Brondby (DEN)-Valerenga (NOR) 18:00

Wolfsburg (GER)-Spartak Subotica (SRB) 18:00

Rosengard (SWE)-Lanchkhuti (GEO) 18:00

LSK Kvinner (NOR)- FC Minsk (BLR) 18:30

Fortuna Hjorring (DEN)-Pomurje (SVN) 19:00

Chelsea (ENG)-Benfica (POR) 20:00

Glasgow City (SCO)-Sparta Praga (CZE) 20:00