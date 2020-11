UWCL, Juve e Fiorentina non saranno teste di serie. Può esserci subito lo scontro con una big

Archiviati i turni preliminari la Champions League femminile si appresta a entrare nel vivo con il sorteggio dei sedicesimi (andata il 9/10, ritorno il 15/16 dicembre) di finale che si terrà martedì 24 e vedrà ai nastri di partenza anche le due italiane Juventus e Fiorentina. Una Champions che vedrà alcune novità assolute a questo punto della competizione come PSV Eindhoven, Servette, Benfica Valerenga, Lanchkhuti, Gornik Leczna e Kharkiv tutte squadre che almeno in questo turno non potranno incontrare le nostre squadre che non rientrano fra le sedici teste di serie.

Il Ranking penalizza infatti Fiorentina e Juventus che rischiano nuovamente di incontrare subito una grande (lo scorso anno furono Arsenal e Barcellona) e di terminare subito la loro corsa europea con un ulteriore arretramento. Le squadre da evitare sono le solite: le francesi Lione e Paris Saint-Germain, le iberiche Barcellona e Atletico Madrid, le tedesche Wolfsburg e Bayern Monaco e le inglesi Chelsea e Manchester City. Ma anche lo Slavia Praga, il Rosengard e il Brondby possono rivelarsi avversarie insidiose e non da sottovalutare anche se più alla portata delle nostre compagini.

I sogni, anche se non bisogna mai sottovalutare nessun avversario, sarebbero il Fortuna Hjorring (vecchia conoscenza della Fiorentina), il Kvinner o ancor di più il BIIK-Kazygurt, lo Zurigo e il Glasgow City (pericoloso solo se lo si trascina ai rigori dove ha vinto le ultime tre volte in Europa). Martedì sapremo quale sorte toccherà a Juventus e Fiorentina che partono con l'obiettivo di superare il primo turno, sopratutto le bianconere che dopo aver dominato da tre anni a questa parte in Italia sono chiamate allo scatto in più in campo continentale. La squadra di Guarino ha le qualità e l'esperienza per superare per la prima volta lo scoglio dei sedicesimi, sorteggio permettendo, mentre la Fiorentina deve provare a riscattare una stagione che la vede finora lontana dalla lotta Scudetto per la prima volta dopo anni (è a -11 dalla capolista).

Queste le 32 squadre ancora in corsa e i rispettivi coefficienti UEFA:

Teste di serie

Lione (FRA, detentori) 145.680

Wolfsburg (GER) 114.090

Barcellona (ESP) 102.140

Paris Saint-Germain (FRA) 98.680

Bayern Monaco (GER) 78.090

Manchester City (ENG) 69.645

Slavia Prahga (CZE) 65.365

Chelsea (ENG) 63.645

Rosengård (SWE) 59.015

Atletico Madrid (ESP) 47.140

Fortuna Hjorring (DEN) 46.385

Brondby (DEN) 45.385

LSK Kvinner (NOR) 44.075

BIIK-Kazygurt (KAZ) 38.570

Glasgow City (SCO)* 36.590

Zurigo (SUI) 34.920

Non teste di serie

Sparta Praga (CZE) 31.365

Fiorentina (ITA) 29.065

FC Minsk (BLR)* 25.270

St. Polten (AUT)* 23.950

Ajax (NED) 23.890

Spartak Subotica (SRB)* 20.615

Goteborg (SWE) 20.015

Juventus (ITA) 17.065

PSV Eindhoven (NED) 10.890

Valerenga (NOR)* 9.075

Gornik Leczna (POL)* 8.285

Servette (SUI) 7.920

WFC Pomurje (SVN)* 6.980

WFC-2 Kharkiv (UKR)* 4.800

SL Benfica (POR)* 3.960

Lanchkhuti (GEO)* 0.000

* Reduce dalle qualificazioni



Il calendario del torneo

Sedicesimi di finale: 9/10 e 15/16 dicembre 2020

Sorteggio ottavi di finale: 16 febbraio

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: 16 maggio (Gamla Ullevi, Göteborg)