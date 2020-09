UWCL, la stagione perfetta del Lione. Solo vittorie in Europa come l’Umea del 2003/04

Il Lione in questa stagione non ha solo sollevato la sua quinta Women Champions League consecutiva, la settima della sua storia, ma ha anche eguagliato l’Umea completando una “stagione perfetta”, ovvero vincendo tutte le gare in campo europeo in cui è scesa in campo. Non accadeva dal 2003/04 quando la squadra svedese, che poteva vanta la brasiliana Marta al centro dell’attacco, vinsero la coppa – che aveva una formula molto diversa da quella attuale – vincendo tutte e nove le gare compresa la doppia finale, si giocava in gare d’andata e ritorno, contro il Francoforte alzando al cielo il secondo trofeo della sua storia. Due vittorie in più rispetto al Lione che in questa stagione ha vinto sette gare su sette.