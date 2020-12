UWCL, le formazioni di Juventus-Lione: Hurtig dal 1° con Girelli e Bonansea

C'è Lina Hurtig e non Maria Alves nel tridente della Juventus che sfida il Lione nell'andata dei sedicesimi di finale di Women's Champions League. Per il resto squadra confermata con Galli al posto di Pedersen in mezzo al campo e Sembrant a far coppia con Gama in difesa. Nel Lione Parris è l'unica punta con Maroszan, Majri e Cascarino alle sue spalle, mentre in mezzo al campo Gunnarsdottir fa coppia con Kumagai, mentre in difesa c'è Carpenter sulla destra.

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Cernoia; Hurtg, Girelli, Bonansea. A disposizione: Bacic, Tasselli, Ippolito, Rosucci, Staskova, Lundorf, Zamanian, Maria Alves, Salvai, Caiazzo, Giordano, Berti All: Guarino

Lione (4-2-3-1): Bouhaddi, Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Gunnarsdottir, Kumagai; Cascarino, Maroszan, Majri; Parris. A disposizione: Gallardo, Talaslahti, Bacha, Henry, Sombathm Julini, Cayman, Taylor, Becho, Malard. All. Vasseur