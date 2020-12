UWCL, le formazioni di Lione-Juventus: out Bonansea, c'è Hurtig. Renard esclusa a sorpresa

Queste le formazioni di Lione e Juventus in campo alle 19:00 per la gara di ritorno dei sedicesimi di Women’s Champions League (andata 3-2 per le francesi). Fra le padrone di casa esclusione a sorpresa per il capitano Renard con Kumagai che affiancherà Buchanan al centro della difesa. In mezzo al campo Gunnarsdottir affianca Henry, mentre l’attacco è lo stesso dell’andata con Parris punta avanzata. Cambia anche la Juventus che rinforza la difesa schierandosi a tre con Salvai al fianco di Gama e Sembrant davanti a Bacic che sostituisce Giuliani, out a causa di una infrazione al carpo della mano destra che sarà valutata dopo la pausa natalizia. A centrocampo Galli, Caruso e Cernoia saranno le centrali con Hyyrynen e Boattin esterne, mentre in avanti Hurtig è preferita a Bonansea come spalla di Girelli.

Lione (4-2-3-1): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Kumagai, Bacha; Henry, Gunnarsdottir; Cascarino, Marozsan, Majri; Parris. Allenatore: Vasseur

Juventus (3-5-3): Bacic; Salvai, Gama, Sembrant; Hyyrynen, Galli, Caruso, Cernoia, Boattin; Hurtig, Girelli. Allenatrice: Guarino