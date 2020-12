UWCL, le probabili formazioni di Juve-Lione: Galli dal 1°. Parris unica punta per le francesi

Questo pomeriggio alle 15:00 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Women’s Champions League fra Juventus e Lione, squadra che domina la competizione da cinque stagioni consecutive. L’allenatrice delle bianconere Rita Guarino dovrebbe schierare una difesa a quattro davanti a Giuliani con Sembrant favorita su Salvai per affiancare Gama al centro. A centrocampo out Pedersen, positiva al Covid, con Galli che dovrebbe prenderne il posto al fianco di Caruso e Cernoia, panchina iniziale quindi per Rosucci. Davanti, intoccabile Girelli al centro dell’attacco, Maria Alves e Bonansea dovrebbero essere le ali con Hurtig pronta a subentrare a gara in corso.

Le francesi dovrebbero rispondere con il classico 4-2-3-1 che vede l’inglese Parris come unica punta, viste le assenze di Hegerberg e Le Sommer, supportata da Cascarino, Marozsan e Majri. In mezzo al campo Henry con Kumagai, mentre in difesa Buchanan farà coppia con il capitano Renard.

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Bonansea. All. Guarino

Lione (4-2-3-1): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Henry, Kumagai; Cascarino, Marozsan, Majri; Parris. All. Vasseur