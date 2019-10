UWCL, lo Juventus Stadium si candida per la finale nel 2022 o 2023

Lo Juventus Stadium di Torino si è candidato ufficialmente per ospitare la finale di Women’s Champions League nel 2022 o nel 2023. Una decisione presa dalla FIGC in accordo con il Comune di Torino e la Juventus, nell’ambito dei progetti di crescita del movimento calcistico femminile in Italia che potrebbe così avere un ulteriore slancio dall’organizzazione di un evento come appunto la finale di UWCL.

“Una eventuale assegnazione di questa finale per Torino rappresenterebbe un’enorme occasione per dare ulteriore impulso alla pratica e alla diffusione del calcio femminile sul nostro territorio”, ha dichiarato Marco Chessa, presidente della Commissione Bilancio del comune piemontese. “Stiamo parlando del 2022 o del 2023 visto che la finale del 2020 si terrà a Vienna e quella successiva a Goteborg. - aggiunge l’assessore allo Sport Roberto Finardi - È uno sport in prepotente ascesa, che sta attirando sempre più interesse, la finale ospita in genere 40 mila tifosi . Per noi sarebbe un grande onore ospitare un evento che promuove lo sport femminile”.