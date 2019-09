UWCL, niente impresa per la Fiorentina. L'Arsenal vince 2-0: Viola fuori

Niente da fare per la Fiorentina. La squadra viola era chiamata all’impresa per rimontare il 4-0 subito in casa dall’Arsenal per conquistare il passaggio al turno successivo, ma le inglesi si sono dimostrate ancora una volta più forti.

In una gara abbastanza equilibrata e con poche occasioni da rete da ambo le parti a sbloccare il risultato è un calcio di rigore – tocco di mano in area di Alia Guagni – trasformato da Kim Little, che spiazza Durante, nel finale di primo tempo.

Nella ripresa il copione non cambia con l’Arsenal che amministra il pallone e appena accelera fa male a una Fiorentina spuntata che non riesce praticamente mai a impensierire davvero Peyraud-Magnin. Arriva così al 74° la seconda rete delle Gunners con la solita, implacabile, Vivianne Miedema (che deve avere un conto in sospeso con l’Italia e le italiane) bravissima a scattare fra le maglie larghe della difesa avversaria e battere Durante con un bel diagonale. La Fiorentina non riesce a scuotersi e all’84° rischia di subire il terzo gol con Little che entra in area, resiste al ritorno di Guagni e calcia trovando però pronta Durante alla deviazione.

Arsenal-Fiorentina 2-0 (43° rig. Little, 74° Miedema)