UWCL, oggi i sorteggi del 1° turno di qualificazione: le italiane entreranno ai sedicesimi

Al sorteggio del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League, trasmesso in diretta streaming alle 12:00 CET di giovedì, parteciperanno 40 club che si affronteranno in 20 sfide in gara unica il 3 e 4 novembre.

Procedura del sorteggio

L'amministrazione UEFA forma dei gironi per i turni di qualificazione in base ai seguenti principi:

• Teste di serie in base al ranking per coefficienti

• In ogni girone ci sarà lo stesso numero di teste di serie e non teste di serie (50% teste di serie; 50% non teste di serie)

• Club della Russia e del Kosovo, della Serbia e del Kosovo, della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo, non possono essere accoppiati

• Altri principi come restrizioni negli spostamenti dovute al COVID-19 ed eventuali limitazioni geografiche

Le 40 squadre sono suddivise in dieci gironi da quattro. Le 40 squadre saranno divise equamente nei dieci gironi con 20 teste di serie e 20 non teste di serie.

Tutti i club dei dieci gironi sono stati disposti a caso e identificati da un numero: 1-2 per le teste di serie e 3-4 per le non teste di serie. Verranno preparate due urne, una con le palline che contengono dei foglietti con i numeri 1 e 2 per le teste di serie e un'altra urna con le palline che contengono dei foglietti con i numeri 3-4 per le non teste di serie.

Da ogni urna verrà estratta una pallina e posizionata in un contenitore posto al centro dove le palline verranno mescolate. Verrà quindi scelta una delle due palline a caso e poi aperta per vedere il numero al suo interno. La seconda pallina verrà estratta per completare l'accoppiamento.

Il risultato di questo sorteggio verrà applicato a tutti i dieci gruppi. Ad esempio, se la prima pallina contiene il numero 1 e la seconda il numero 4, allora i club ai quali sono stati assegnati i numeri 1 e 4 dei dieci gironi, si affronteranno tra di loro. Inoltre, la prima pallina estratta contenente il numero 1, designa la squadra che giocherà la partita in casa in tutti i dieci gironi. La stessa procedura viene effettuata per le rimanenti palline per completare gli accoppiamenti.

Le vincitrici andranno al secondo turno di qualificazione, poi le dieci vincitrici di questo turno raggiungeranno i 22 club già qualificati ai sedicesimi di finale

All'esordio: ALG Spor, Benfica, CSKA Moskva, Ramat HaSharon, Kamenica Sasa, Lanchkhuti, Okzhetpes, Racing FC Union, Vålerenga

Il Glasgow City ha raggiunto i quarti di finale per la seconda volta nella passata stagione; il Valur ha raggiunto questa fase nel 2005/06 mentre l'HJK Helsinki nel 2002/03

Nella passata stagione il Vllaznia e il Mitrovica sono diventate le prime squadre delle rispettive nazioni a raggiungere i sedicesimi di finale

FC Minsk, Gintra Universitetas e Olimpia Cluj in passato sono arrivate sino agli ottavi

I gironi

Gruppo 1:

Teste di serie

1 CSKA Moskva (RUS)

2 FC Minsk (BLR)

Non teste di serie

3 Flora Tallinn (EST)

4 Rīgas FS (LVA)

Gruppo 2:

Teste di serie

1 ŽFK Spartak (SRB)

2 Pomurje (SVN)

Non teste di serie

3 Agarista-ȘS Anenii Noi (MDA)

4 Breznica Pljevlja (MNE)

Gruppo 3:

Teste di serie

1 WFC-2 Kharkiv (UKR)

2 Okzhetpes (KAZ)

Non teste di serie

3 Alashkert (ARM)

4 Lanchkhuti (GEO)

Gruppo 4:

Teste di serie

1 Valur (ISL)

2 Vålerenga (NOR)

Non teste di serie

3 HJK Helsinki (FIN)

4 KÍ Klaksvík (FRO)

Gruppo 5:

Teste di serie

1 Górnik Łęczna (POL)

2 Apollon LFC (CYP)

Non teste di serie

3 ŽNK Split (CRO)

4 Swansea City (WAL)

Gruppo 6:

Teste di serie

1 Gintra Universitetas (LTU)

2 Ferencváros (HUN)

Non teste di serie

3 Slovan Bratislava (SVK)

4 Racing FC Union Luxembourg (LUX)

Gruppo 7:

Teste di serie

1 St. Pölten (AUT)

2 NSA Sofia (BUL)

Non teste di serie

3 Mitrovica (KOS)

4 Kamenica Sasa (MKD)

Gruppo 8:

Teste di serie

1 Anderlecht (BEL)

2 Glasgow City (SCO)

Non teste di serie

3 Linfield (NIR)

4 Peamount United (IRL)

Gruppo 9:

Teste di serie

1 PAOK (GRE)

2 Olimpia Cluj (ROU)

Non teste di serie

3 SL Benfica (POR)

4 Birkirkara (MLT)

Gruppo 10:

Teste di serie

1 Vllaznia (ALB)

2 SFK 2000 Sarajevo (BIH)

Non teste di serie

3 ALG Spor (TUR)

4 Ramat Hasharon (ISR)

Contendenti/coefficienti

1 Glasgow City (SCO) 36,590

2 FC Minsk (BLR) 25,270

3 St. Pölten (AUT) 23,950

4 ŽFK Spartak (SRB) 20,615

5 Gintra Universitetas (LTU) 19,285

6 Apollon LFC (CYP) 16,280

7 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 15,960

8 Olimpia Cluj (ROU) 14,630

9 PAOK (GRE) 10,635

10 Anderlecht (BEL) 10,125

11 Okzhetpes (KAZ) 9,570

12 Ferencváros (HUN) 9,470

13 Vllaznia (ALB) 9,310

14 Vålerenga (NOR) 9,075

15 Valur (ISL) 8,580

16 Górnik Łęczna (POL) 8,285

17 CSKA Moskva (RUS) 7,425

18 ŽNK Pomurje (SVN) 6,980

19 NSA Sofia (BUL) 5,985

20 WFC-2 Kharkiv (UKR) 4,800

21 Mitrovica (KOS) 4,320

22 Slovan Bratislava (SVK) 4,320

23 Breznica Pljevlja (MNE) 3,990

24 SL Benfica (POR) 3,960

25 Ramat HaSharon (ISR) 3,650

26 HJK Helsinki (FIN) 3,465

27 KÍ Klaksvík (FRO) 3,325

28 ŽNK Split (CRO) 3,310

29 Flora Tallinn (EST) 2,485

30 Peamount United (IRL) 2,475

31 ALG Spor (TUR) 2,475

32 Linfield (NIR) 1,660

33 Rīgas FS (LVA) 1,330

34 Swansea City (WAL) 1,155

35 Birkirkara (MLT) 0,830

36 Agarista-ȘS Anenii Noi (MDA) 0,165

37 Alashkert (ARM) 0,000

38 Lanchkhuti (GEO) 0,000

39 Racing FC Union (LUX) 0,000

40 Kamenica Sasa (MKD) 0,000

Calendario del torneo

Primo turno di qualificazione: 3/4 novembre 2020

Sorteggio secondo turno di qualificazione: 12:00 CET, 6 novembre, Nyon

Secondo turno di qualificazione: 18/19 novembre 2020

Sorteggio sedicesimi di finale: 12:00 CET, 24 novembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 8/9 e 15/16 dicembre 2020

Sorteggio ottavi di finale: 18 dicembre

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo 2021

Sorteggio quarti e semifinali: 12 marzo

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio 2021

Finale: 16 maggio 2021 (Gamla Ullevi, Goteborg)