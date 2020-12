UWCL, Sabatino all'ultimo respiro. La Fiorentina vince a Praga e passa il turno

vedi letture

Un gol al 95°, all'ultimo respiro, di Daniela Sabatino regala alla Fiorentina la vittoria sullo Slavia Praga e il passaggio agli ottavi di finale di Women's Champions League. Una gara a lungo in equilibrio, dopo il 2-2 dell'andata, con le viola che si sono fatte preferire e hanno creato le maggiori occasioni soprattutto grazie a un'ispirata Kim che al 15° si vede negare il gol dall'intervento della difenditrice Bartovicova e poi veste i panni di assistwomen per Bonetti e Sabatino che non sfruttano a dovere le occasioni. L'azione più pericolosa per le padrone di casa arriva solo a inizio ripresa con Persson che sfiora il gol a tu per tu con Schroffenegger, ma Quinn salva. Nel finale, dopo un altro salvataggio quasi sulla linea della difesa ceca, arriva poi l'agognato gol che permette alla Fiorentina di andare avanti e al calcio italiano di avere ancora una squadra in corsa in Europa.

Slavia Praga-Fiorentina 0-1 (95° Sabatino)