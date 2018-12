V. Giacinti: "Derby bellissimo, vogliamo coinvolgere più gente possibile"

Intervistata da Milan TV l'attaccante Valentina Giacinti ha parlato del premio come migliore calciatrice del mese d'ottobre e dell'ottimo momento delle rossonere, prime in Serie A: “Per me è motivo di orgoglio vincere questo premio e sono molto contenta di averlo vinto come prima anche quest’anno. Devo ringraziare le mie compagne, siamo un grande gruppo, lo staff e Coach Morace che ci sta aiutando tantissimo. Personalmente mi spinge a concretizzare il più possibile e anche se ho già segnato tanti gol potevo farne di più. Sto cercando di imparare dalla mentalità della nostra allenatrice. - continua l'attaccante del Milan femminile come riporta Milannews.it - Siamo arrivate in cima alla classifica vincendo contro Fiorentina e Juventus, ha fatto la differenza il gruppo e la voglia di vincere. A Milano si sta bene, cerchiamo di aiutarci dentro e fuori dal campo, siamo compatte. Siamo contente che sia uscito l’Inter, fare un derby è bellissimo. Cercheremo di fare una bella partita per coinvolgere ancora più persone a vederci”