Viareggio Women's Cup, bene Juve, Fiorentina e Roma. Colpo Genoa

La prima giornata della Viareggio Women's Cup andata in scena ieri pomeriggio non ha riservato grandi sorprese. Nel Girone 1 infatti la Juventus, campione in carica e rinforzata per l'occasione da alcune giovani che gravitano nella squadra di Rita Guarino (Panzieri, Bragonzi e sopratutto Staskova), batte con fatica un ottimo Empoli che regge fino al novantesimo prima di subire la rete di Berti. Nell'altra gara invece la Roma fa proprio il big match contro l'Inter con un netto 3-1 che porta le firme di Pacioni e Landa nel promo tempo e Corelli su rigore a inizio ripresa. Di Carlucci la rete della bandiera nerazzurra che arriva troppo tardi, all'87°, per riaprire davvero la gara.

Nel Girone 2 il colpo lo piazza il Genoa che batte con un gol per tempo – Parodi al 7°, Olivieri al 74° - le statunitensi del Westchester, unico club straniero presente alla competizione. Vittoria di misura invece per la Fiorentina che si porta in vantaggio al 19° con Sitri e trova il raddoppio al 78° con Corazzi. A cinque minuti dalla fine arriva il gol neroverde a firma Aldini che però non basta alle emiliane per conquistare punti.

GIRONE 1

1^ giornata

Juventus-Empoli 1-0 (90° Berti)

Inter-Roma 1-3 (87° CarlucciM 39° Pacioni, 42° Landa, 52° rig. Corelli)

2^ giornata (giovedì 13 febbraio)

Juventus-Inter

Empoli-Roma

3^ giornata (sabato 15 febbraio)

Roma-Juventus

Empoli-Inter

Classifica: Roma 3, Juventus 2, Empoli 0, Inter 0

GIRONE 2

1^ giornata

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (85° Aldini; 19° Sitri, 78° Corazzi)

Westchester United-Genoa 0-2 (7° Parodi, 74° Olivieri)

2^ giornata (giovedì 13 febbraio)

Sassuolo-Westchester United

Fiorentina-Genoa

3^ giornata (sabato 15 febbraio)

Genoa-Sassuolo

Westchester United-Fiorentina

Classifica: Genoa 3, Fiorentina 3, Sassuolo 0, Westchester United 0