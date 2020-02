vedi letture

Viareggio Women's Cup: Juve. Spugna: "Torneo di altissimo livello. Felice per le ragazze"

Il tecnico della Juventus Women Primavera Alessandro Spugna dopo la vittoria della Viareggio Women’s Cup, la seconda in due edizioni, ha commentato così la prestazione delle ragazze bianconere: "È stata una partita dai due volti, il primo tempo ci ha visto protagonisti, con tre gol e un buon calcio, mentre nella ripresa ci siamo fatti mettere in difficoltà dal loro agonismo. Alla fine le ragazze sono state bravissime a stringere i denti, gestire i minuti finali e portare a casa questa vittoria. -conclude Spugna come riporta il sito ufficiale del club - Il torneo è stato di alto livello, abbiamo disputato 5 partite in 10 giorni di altissimo livello, sapendo anche soffrire e questa manifestazione arricchisce il nostro bagaglio. Sono davvero felice per le ragazze”.

Orgogliosa della vittoria anche il capitano della squadra bianconera Ludovica Silvioni che sempre sul sito della Juve ha commentato così il successo: “Siamo riuscite a riportare la coppa a casa, volevamo conservare il trofeo con tutte le nostre forze. La Roma è una squadra aggressiva e siamo state bravissime a reggere fino alla fine. Ringrazio mister Spugna, ha fatto un grande lavoro”.