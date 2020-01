Viareggio Women's Cup: sorteggiati i gironi della competizione

Questa mattina sono stati sorteggiati i due gironi della seconda edizione della Viareggio Women’s Cup in programma dall’11 al 19 febbraio. Nel Girone 1 ci sarà la Juventus campione in carica con Empoli, Inter e Roma, mentre nel Girone 2 ci saranno Sassuolo, Fiorentina, Genoa e le statunitensi del Westchester United, unica presenza straniera del torneo.

“Questa competizione deve crescere, come nel tempo siamo riusciti a fare con quella maschile. Noi ce la metteremo tutta, nonostante le difficoltà. Abbiamo compiuto un passo in avanti rispetto allo scorso anno, con l’introduzione di una squadra straniera (le americane del Westchester United). Ho ascoltato con attenzione le parole di Sara Gama, la capitana della Nazionale. sono rimasto impressionato dalla sua cultura. Come Centro Giovani Calciatori vogliamo farci promotori, attraverso la Viareggio Women’s Cup, del contrasto alla violenza sulle donne, in ogni forma”. Queste le parole del presidente del Cgc Alessandro Palagi sul sito della competizione.

Girone 1

Juventus

Empoli

Inter

Roma

Girone 2

Sassuolo

Fiorentina

Westchester United

Genoa