Vicenza, la festa per la Serie B è doppia. Anche la squadra femminile conquista la promozione

Festa doppia in casa Vicenza. Sia la squadra maschile sia quella femminile infatti hanno conquistato la promozione in Serie B in questa stagione dopo lo stop dei rispettivi campionati di Serie C. Seppur non legate da una proprietà comune la squadra femminile sui propri social ci ha tenuto a ricordare il doppio festeggiamento a tinte biancorosse.

"Abbiamo preso subito la vetta e non l'abbiamo più lasciata. Partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, siamo diventate protagoniste. Avremmo voluto concludere la stagione sul campo, per dimostrare che il primo posto non era per caso. Abbiamo sudato, abbiamo lottato e alla fine ci siamo riuscite: abbiamo riportato il Vicenza Femminile in Serie B. - si legge sul profilo Facebook del club -. E l'abbiamo fatto in un anno speciale per i colori Biancorossi, sia per il maschile sia per il femminile, una stagione calcistica che sicuramente non si scorderà".