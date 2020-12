VIDEO - Champions League femminile, Lione-Juventus 3-0: gol e highlights della sfida

Il Lione si rivela un avversario troppo forte per la Juventus che regge solo venti minuti in Francia al cospetto delle campionesse d’Europa. Il Lione parte subito con il piede sull’acceleratore per chiudere la pratica dopo il 3-2 dell’andata: al decimo è Cascarino ad andare vicina alla rete, mentre al 14° Parris fallisce da due passi il gol dell’1-0 che arriva appunto poco dopo il ventesimo. A segnarlo è la stella tedesca Dzsenifer Marozsán che approfitta di un errore di Sembrant per insaccare alle spalle di Bacic. Alla mezz’ora è ancora la numero 10 ad andare vicina al gol con Sembrant che questa volta la chiude in tempo. Nella ripresa il Lione controlla la gara senza permettere alla Juve di reagire e rendersi pericolosa, sfiancandola fino ai minuti finali quando prima che le subentrate Malard, già in gol all’andata, e Cayman fissino il risultato sul 3-0.

Guarda il video con i gol e gli highlights della sfida!