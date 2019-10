Wembley fa il tutto esaurito per Inghilterra-Germania. Al femminile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il record della gara dell’Inghilterra femminile più vista di sempre è destinato a essere cancellato nelle prossime settimane, più precisamente il 9 novembre. In quella data infatti l’Inghilterra scenderà in campo contro la Germania in un’amichevole che fa però registrare il sold out di Wembley con 90mila spettatori presenti sugli spalti. Circa ventimila di più di quella sfida (quando però giocava la Gran Bretagna) contro il Brasile a Londra 2012. Un record che batte anche gli 80203 spettatori della finale Olimpica fra USA e Giappone e sopratutto l’altra amichevole con la Germania del 2014 (45619 spettatori) che rappresentavano il record per la nazionale inglese. Non solo perché è a rischio anche il record per una qualunque sfida fra squadre femminili fissata nel 1999 quando per la finale della Coppa del Mondo fra USA e Cina che portò a Pasadena 90125 spettatori.