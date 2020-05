Women's Champions League, avanza l'ipotesi di una final eight a Vienna

La Women's Champions League potrebbe decidere la squadra campione d'Europa in una Final Four da giocarsi a Vienna, sede designata per la finalissima. È l'ultima idea emersa dalla riunione fra gli otto club (Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Wolfsburg, Lione, Paris Saint-Germain, Arsenal, Glasow City) ancora in corsa tenutasi ieri. Le squadre si trasferirebbero in Austria per giocare quarti, semifinali – che si giocherebbero così in partita secca e non in gare di andata e ritorno – oltre alla finale.