Women's Champions League, domani il sorteggio: Fiorentina testa di serie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani a Nyon andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League femminile con le italiane Fiorentina e Juventus che conosceranno così le proprie rivali nelle sfide a eliminazione diretta che si giocheranno l'11-12 settembre e il 25-26 settembre. Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa e non è possibile l'incrocio fra formazioni della stessa federazione.

La Fiorentina ha conquistato in extremis, grazie all'eliminazione sorprendente del Kvinner per mano dell'Anderlecht, un posto fra le teste di serie che gli garantirà un sorteggio più agevole sulla carta con il solo Arsenal a rappresentare uno spauracchio per le ragazze di Cincotta. Si prospetta invece un sorteggio duro per la Juventus finita in seconda fascia. Le bianconere devono sperare di evitare le big assolute come le francesi Lione e PSG, le tedesche Wolfsburg e Bayern Monaco, le spagnole Barcellona e Atletico Madrid oltre che il Manchester City, ma per il resto possono giocarsela con tutte le altre alla pari memori però di quanto accaduto l'anno scorso quando la Juve salutò anzitempo la competizione.

Queste le 32 squadre in lizza per la vittoria finale:

Teste di serie

Lyon (FRA, campione in carica) coefficiente 129.865

Wolfsburg (GER) 112.575

Paris Saint-Germain (FRA) 99.865

Barcelona (ESP) 91.160

Bayern München (GER) 67.575

Slavia Praha (CZE) 59.870

Manchester City (ENG) 59.655

Brøndby (DEN) 50.045

Fortuna Hjørring (DEN) 47.045

FC Zürich (SUI) 44.230

BIIK-Kazygurt* (KAZ) 34.580

Glasgow City (SCO) 34.085

Atlético Madrid (ESP) 33.160

Sparta Praha (CZE) 32.870

FC Twente* (NED) 26.900

Fiorentina (ITA) 26.890

Non teste di serie

St. Pölten (AUT) 20.270

ŽFK Spartak* (SRB) 17.955

Arsenal (ENG) 17.655

Piteå (SWE) 17.655

Göteborg (SWE) 17.655

FC Minsk* (BLR) 16.625

Juventus (ITA) 14.890

Ryazan-VDV (RUS) 14.580

Hibernian* (SCO) 13.085

Breidablik* (ISL) 10.930

Lugano (SUI) 10.230

Chertanovo (RUS) 8.580

Vllaznia* (ALB) 7.315

Anderlecht* (BEL) 5.465

Braga* (POR) 3.630

Mitrovica* (KOS) 0.330

*Provenienti dal turno di qualificazione