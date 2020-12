Women's Euro '22, le formazioni di Danimarca-Italia: Giacinti e Caruso dall'inizio. Out Girelli

Per la sfida di questo pomeriggio (ore 17:15 diretta su Rai Due) fra Danimarca e Italia, valida per la qualificazione all'Europeo del 2022, il ct scandinavo Sondergaard deve fare a meno di quattro giocatrici: Nadim e Boye, positive al Covid-19, Abel e Stone Larsen in isolamento fiduciario. Davanti al fianco della stella Harder ci sarà Madsen, mentre a centrocampo spazio alla juventina Sofie Junge Pedersen al fianco di Troelsgaard. Difesa a quattro con la stellina Svava che agirà a sinistra.

Sorprende invece la ct Bertolini che lascia in panchina sia Cristiana Girelli sia Sabatino e si affida al duo Bonansea-Giacinti in avanti. Per la UEFA il modulo è un 4-4-2 con Galli e Cernoia esterne di centrocampo e la coppia Caruso-Giugliano in mezzo, ma si potrebbe trattare anche di un 3-5-2 con Bergamaschi esterna a destra e una difesa a tre con Bartoli al fianco di Gama e Fusetti.

Queste le formazioni ufficiali:

Danimarca (4-4-2): L. Christensen; S. Andersen, S. B. Pedersen, Sevecke, Svava; N. Sorensen, S. Troelsgaard, S. J. Pedersen, Snerle; Madsen, Harder. A disposizione: Thisgaard, Larsen, Moller Holdt, Holmgaard, N. Christiansen, Thogersen, Thomsen, Moller. Ct: Sondergaard

Italia (4-4-2): Giuliani: Bergamaschi, Fusetti, Gama, Bartoli; Galli, Caruso, Giugliano, Cernoia; Bonansea, Giacinti. A disposizione: Baldi, Aprile; Linari, Di Guglielmo, Tucceri Cimini, Boattin; Mascarello, Rosucci, Cantore, Sabatino, Girelli, Tarenzi Ct Bertolini