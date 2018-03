Ballotta: "Ancelotti? Un amico, rischiava l’esonero ma noi ci siamo opposti”

© foto di Federico Gaetano

L'ex giocatore Marco Balotta in una lunga intervista rilasciata al bimestrale Calcio2000,ha ricordato mister Carlo Ancelotti, che ebbe alla guida della Reggiana, nell'anno della promozione in massima serie con Carlo Ancelotti in panchina

Poi Brescia e Reggio Emilia, dove incontri Ancelotti.

"Si metteva a completa disposizione. Era ancora un calciatore, aveva smesso da un paio d'anni ed era quasi coetaneo dei calciatori. E si comportava come uno di noi, davvero simpatico e sapeva come muoversi perché aveva vissuto negli spogliatoi per tanti anni. Un amico prima che un allenatore. Avevamo allestito la squadra per vincere il campionato, poi le cose si sono messe male e c'era il rischio che venisse esonerato ma noi, i giocatori più esperti della squadra, ci siamo opposti ed è rimasto. Poi siamo partiti e abbiamo vinto il campionato".

Si capiva che allenatore sarebbe diventato?

"Era un predestinato. Vista la carriera che ha fatto e visti gli incroci, se uno arriva a quei livelli non è una casualità. Se fosse stato esonerato quell'anno, si sarebbe rifatto l'anno successivo. Comunque, prevedere così tanti successi non era possibile per nessuno".