Battistini: "Al Milan ho giocato con tanti campioni, Baresi il mio mentore"

"Al Milan ho giocato con Baresi, Collovati, Di Bartolomei, Virdis, Hateley... Baresi è stato un po' il mio mentore"

© foto di Federico De Luca

Sergio Battistini è stato un grande difensore, di quelli che hanno lasciato il segno. Per indossare le maglie di Milan, Fiorentina ed Inter bisogna, necessariamente, essere dei giocatori di primo livello, proprio come lui... Calcio2000 lo ha intervistato per ripercorrere una carriera prestigiosa in cui è arrivata anche la chiamata della Nazionale...



"Il Milan, per me, è stata una seconda famiglia. Lì ho iniziato a giocare a calcio, sono cresciuto come ragazzo, ho esordito in A...Baresi è stato un po' il mio mentore. Aveva un carattere riservato ma, quando c'era da divertirsi, non si tirava indietro. Ricordo che gli piaceva molto giocare a carte. Per me è stato un punto di riferimento costante, una fonte di ispirazione. Passaggio in viola nell'85? Avevo qualche problema al Milan. Ho avuto qualche screzio con l'allora presidente Farina. Così, alla fine, ho preso altre strade".