Battistini: "I primi tempi alla Fiorentina sono stati duri"

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex giocatore della Fiorentina Sergio Battistini che ha vestito la maglia viola dal 1985 al '90 ha ricordato questa tappa della sua carriera ai microfoni del mensile Calcio2000.

"Il primo anno non sono andato tanto bene. Ero abituato alla nebbia, a Milanello, un luogo isolato, quasi un collegio. A Firenze sono finito in centro, in una città molto aperta e gioviale. All'inizio è stata dura per me. Poi, però, ho iniziato ad abituarmi e, alla fine, ho conquistato anche la fascia di capitano a Firenze".

Purtroppo non è arrivata la vittoria nella finale di Coppa Uefa contro la Juventus (1989/90, ndr)...

"Mi pesa ancora tanto. Credo che, nelle due partite, noi avevamo fatto bene, potevamo anche vincere ma è andata così. Purtroppo avevamo qualche problema, nonostante dei giocatori importantissimi in rosa, penso a gente come Roby Baggio e Dunga...Difficile dire qualcosa di originale su Baggio. Qualità enorme, ragazzo eccezionale. Dunga era già un leader a quell'età in campo. Guarda, io ero il capitano di quella Fiorentina ma, in realtà, in campo si sentiva tanto la leadership di Dunga. Non a caso, poi ha vinto un Mondiale e è diventato il Ct del Brasile... Comunque, se posso aggiungere, direi che ho avuto la fortuna di giocare con tanti altri campionissimi e non solo all'Inter. Oltre a quelli di cui abbiamo parlato al Milan, ricordo Diaz, Passarella e, ovviamente, Matthaus...".