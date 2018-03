Bologna, Donadoni: "Futuro all'estero? C'è già stata occasione in passato"

IL NUMERO 226 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Marzo Album Calciatori Panini 2016/2017 in omaggio

Fonte: Intervista di Francesco Fontana per Calcio2000 n. 226 in uscita questo mese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Donadoni si è raccontato in un intervista esclusiva ai microfoni del bimestale Calcio2000, in un percorso a tappe per analizzare una carriera in netto divenire. Il passato si chiama Lecco, Livorno, Genoa, Italia, Napoli, Cagliari e Parma. Il presente Bologna. Il futuro, chissà.

"E' una fase della mia vita e della mia carriera che mi soddisfa pienamente. Sono anni molto importanti, questo sicuramente. Il progetto che stiamo portando avanti a Bologna mi piace e mi motiva. Sarà un percorso lungo, perché parliamo di un progetto a lungo termine, di prospettiva. Ma è bello proprio per questo... Il presidente sta facendo il massimo per poter rispettare i tempi. Ma una crescita deve avvenire in modo graduale...l'obiettivo quello di riportare il Bologna il più in alto possibile".

Se un domani chiamasse l'Inter?

"Prima di tutto faccio una premessa importante: oggi sono l'allenatore del Bologna, sono felicissimo qui e sono estremamente motivato per questo progetto. Ovviamente non posso nascondere la mia fede rossonera, ma un conto è il sentimento, un altro la professione. Non bisogna confondere le due cose. Quindi, se in futuro dovesse eventualmente arrivare una chiamata dall'Inter con un progetto interessante sul tavolo, beh... lo valuterei certamente. E non mancherei di rispetto a nessuno. Comunque ripeto, sono molto felice al Bologna, voglio dare il massimo".

"Futuro all'estero? Sì, assolutamente. C'è già stata qualche occasione in passato, poi non si è concretizzata. Sicuramente è una prospettiva che mi piace".