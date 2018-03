Calcio2000: E' in edicola il nuovo numero con in regalo l'album Panini Copa America

DAL 15 maggio IN TUTTE LE EDICOLE D'ITALIA

Fonte: Calcio2000 é in edicola - Calcio2000.it

E' in edicola da oggi il nuovo numero di Calcio2000 dai tratti tipicamente sudamericani con l' Album ufficiale Copa America di Panini, in allegato e uno speciale dedicato ad un torneo che affascina da sempre. Siamo davvero curiosi di vedere se, finalmente, Messi riuscirà a zittire tutti coloro che lo reputano decisivo solo in maglia blaugrana.

Copertina dedicata al giocatore del Palermo Franco Vázquez che si è raccontato ai nostri microfoni, rispondendo alle tante domande: "Giocare in una squadra che fa la Champions e gioca ad alti livelli credo sia il sogno di tutti...Convocazione Nazionale? Ero felice, davvero. Se ti chiama una Nazionale come l'Italia non puoi dire di no...".

Spazio poi al racconto di una splendida carriera dello Storico capitano del Chievo, Sergio Pellissier che nella lunga intervista ha dichiarato: "Ho intenzione di giocare ancora qualche anno e godermi questi momenti, poi quando capirò che non ne avrò più, vedremo".

Vi esortiamo a non perdervi la bella intervista della rubrica I Giganti del Calcio, di Pino Wilson, un simbolo che merita tutta la nostra attenzione. "Pensavo di andare a Napoli- racconta - ma poi fui ceduto alla Lazio. In quel momento non la presi bene..."

Per la rubrica Dove sono Finiti, troviamo in queste pagine Alessandro Scanziani, giocatore universale che vince due Coppe Italia e soprattutto fu il primo capitano della prima Samp del presidente Mantovani.

Un numero quello di maggio pieno di contenuti con lo speciale rivolto a tutti quelli che hanno indossato la maglia della Nazionale una volta in carriera e ai portiere che oltre a parare sono diventati famosi per aver anche segnato dei gol.

Per la Serie B abbiamo incontrato Andrea Paroni, uno dei protagonisti della cavalcata della Virtus Entella, passata in cinque stagioni dalla Serie D alal Serie B.

Il difensore Gianluca Freddi e l'esterno destro Desiderio Garufo hanno raccontato il loro Novara e il percorso di successo affrontato dalla squadra in questa stagione.

Il capitano Esposito invece ha del sogno del suo Monopoli che lotta in Serie D.