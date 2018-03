Calcio2000: E' in edicola, omaggio a Pirlo, quattro chiacchiere con il dg del Torino Antonio Comi e il Ds dell'Empoli Marcello Carli

Andrea Pirlo non poteva restare alla Juventus, giusto rimettersi in gioco altrove. Tuttavia, la tristezza è tanta. Perdiamo un genio assoluto, uno che, tra 10 anni, rimpiangeremo ancor di più. Doveroso un omaggio a Pirlo nel numero in uscita oggi di Calcio2000, con curiosità e ricordi che ci aiutano a capire meglio il talento e la persona dietro al calciatore.

Numero intrigante il numero 213 di Calcio2000, con il quale abbiamo cercato di capire, attraverso le parole del presidente Abodi, che ne sarà della Serie B dopo il "caso Catania". Poi spazio ad uno speciale sul binomio finanza-calcio e ad uno sui giocatori con il tiro più potente nella storia. I ricordi vanno ad Eder, il brasiliano che calciava bordate come pochi altri...

Il direttore Pinciroli poi è andato a trovare Zeman in quel di Lugano. Un reportage sulla prima casalinga del boemo in un calcio, quello svizzero, tutto da assaporare.

Per la rubrica dei Giganti del Calcio abbiamo intervistato il direttore generale del Torino Antonio Comi, persona squisita, piena di sorprese...

Per la rubrica I Re del Mercato, abbiamo incontrato il direttore sportivo dell'Empoli, Marcello Carli che ha raccontato anche la sua carriera: "Quando ero in SERIE C ad Empoli c'era un giovane fenomeno: Vincenzo Montella".

Per la rubrica"Dove sono Finiti?" abbiamo contattato l'eroe di Lisbona, Ottorino Piotti, ex portiere tra le altre di Avellino, Milan e Atalanta.

Buona Lettura.